Günün kitabı: Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian

Vonnegut, birçok ölümsüz ölüyle röportaj yapıyor. Sonrası kim olduğumuz, ne için yaşadığımız ve hepsinin sonunda ne kadar önem taşıdığımıza dair enfes bir anlatıya dönüşüyor...

(Kurt Vonnegut)

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN DR. KEVORKIAN

Bu kitapta röportaj fikrinden pek hazzetmeyen William Shakespeare’den hala merak eden Isaac Newton ve yazmadan duramayan Isaac Asimov gibi birçok ölümsüz ölü ile yapılmış röportaj var. Vonnegut’un keskin mizahının yansımasında kendinizi birçok şeyi sorgularken bulacaksınız…

Önsözü ise Neil Gaiman’a ait; şöyle diyor Geiman: “Şimdiye kadar Kurt Vonnegut’la iki kere konuşmuşluğum var. İlkinde hayattaydı. Yakınlarda bir daha konuştuk. Hayatta değildi. Bu dünyayı ötekine bağlayan mavi tünelin sonunda karşılaştık. Dr. Jack Kevorkian’ın insanlara yaşamlarını sona erdirme yolları konusunda tavsiye vermesine hatta öbür tarafın kıyısına kadarcık bile gidip dönmelerini sağlamasına artık izin verilmediğinden, kendi yöntemlerimle gidip geldim”.

Her kitap başka dünya; dünyanıza mizahi pencereden bakmaya hazır mısınız?

Allah Senden Razı Olsun Dr. Kevorkian

Kurt Vonnegut

Çev.: Eda Nur Timur

April Yay.

S.: 64

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Damla Karakuş

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