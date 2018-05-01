Günün kitabı: A’mak-ı Hayal

Filibeli Ahmet Hilmi bu eserinde hakikati arayan Raci’nin, Aynalı Baba’nın ikram ettiği kahveyle derin hayallerde yaptığı yolculuğu bir masal anlatır gibi aktarır okuyucusuna. Bu kez ise bu masalsı anlatımda çizgi roman tadı var…

(Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi)

A’MAK-I HAYAL

Raci, iyi yetiştirilmiş ve inançlı bir gençtir. Maddi, manevi ilimleri öğrenir, ardından çok kitap var. Ancak bunca bilgi yığını zamanla Raci’nin kendisini huzursuz hissetmesine sebep olur. Her şeye şüpheci yaklaşır.

Bir gün şehrin mezarlığında yaşayan Aynalı Dede ile karşılaşır. Onun rehberliğinde dokuz gün süren bir hayalin derinliklerinde gezinerek yavaş yavaş hakikate doğru yaklaşır; dokuz farklı merhaleden geçer.

Günümüz insanı için bir rehber olma niteliğini taşıyan bu kitap, sizi, zamanın ve mekanın ötesinde bir manevi yolculuğa davet ediyor.

A'mak-ı Hayal

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Çev.: Mustafa Kara

Tuti Kitap

S.: 128

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Damla Karakuş

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