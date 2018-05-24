Günün kitabı: Bahar Yağmurları

Kavgam serisine bir yenisini daha ekleyen Knausgaard, dünyanın hakkında en çok konuşulan anı yazarı. Anılarımızın bizi etkileyen yönlerini, değiştirmek isteyip değiştiremediklerimizi çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor…

(Karl Ove Knausgaard)

BAHAR YAĞMURLARI

Knausgaard’ın kendine özgü yeteneği ile kitaptaki her detay süsleme ve gösterişten uzak; sanki yazmak ve yaşamak eşzamanlı oluyormuş gibi hissediyorsunuz.

Kavgam Serisi, günlük hayatın dayattığı dipsiz gizem yığınını araştırıyor. Öyle ki Knausgaard, gündelik olaylardan bahsederken bir anda ruhsal kurtuluşa duyduğu özlemi açığa çıkarıyor. Bu kitap, sizi anılarınıza doğru sürüklüyor.

Her şeyi hatırlamaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız…

Bahar Yağmurları

Karl Ove Knausgaard

Çev.: Haydar Şahin

Monokl Yay.

S.: 600

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Damla Karakuş

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