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Günün kitabı: Bahar Yağmurları

Selfie çağının başyapıtı olarak değerlendirilen Bahar Yağmurları’nın yazarı Karl Ove Knausgaard, ilhamını içimizdeki dünyanın ta kendisinden alıyor.

Özel Haber | 24.05.2018 - 15:22..
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Günün kitabı: Bahar Yağmurları

bahar yağmurları

Kavgam serisine bir yenisini daha ekleyen Knausgaard, dünyanın hakkında en çok konuşulan anı yazarı. Anılarımızın bizi etkileyen yönlerini, değiştirmek isteyip değiştiremediklerimizi çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor…

Günün kitabı: Bahar Yağmurları

(Karl Ove Knausgaard)

BAHAR YAĞMURLARI

Knausgaard’ın kendine özgü yeteneği ile kitaptaki her detay süsleme ve gösterişten uzak; sanki yazmak ve yaşamak eşzamanlı oluyormuş gibi hissediyorsunuz.

Kavgam Serisi, günlük hayatın dayattığı dipsiz gizem yığınını araştırıyor. Öyle ki Knausgaard, gündelik olaylardan bahsederken bir anda ruhsal kurtuluşa duyduğu özlemi açığa çıkarıyor. Bu kitap, sizi anılarınıza doğru sürüklüyor.

Her şeyi hatırlamaktan kendinizi alıkoyamayacaksınız…

Günün kitabı: Bahar Yağmurları

Bahar Yağmurları

Karl Ove Knausgaard

Çev.: Haydar Şahin

Monokl Yay.

S.: 600

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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