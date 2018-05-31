Günün kitabı: Ben Bir Gürgen Dalıyım

Bu kitap, bir çocuk saflığından sıyrılmadan uzun uzun ufuk çizgilerine bakmaktan hiç vazgeçmeyişimizin, bitmeyen zulümlerin, kaybettiğimiz tüm zamanların, bize geri dönenlerin ve tüm bunlar karşısında hiç bitmeyen sabrımızın ve inancımızın hikayesi…

(Hasan Ali Toptaş)

BEN BİR GÜRGEN DALIYIM

Bazen insan içinde ne varsa, bir gürgen dalına aktarıverip rahatlamak istiyor belki de sadece. Bir masal olup anlatılmak, anlatılır anlatılmaz da uçup gitmek istiyordu.

İşte böyle bir noktada Hasan Ali Toptaş, insanlığımıza tam da bu noktadan bakmanın bin bir açısını gösteriyor.

Siz olsanız ne olurdunuz hayatın içinde?

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Hasan Ali Toptaş

Everest Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]