Günün kitabı : Beni Ağırla

Varolana anlam vermek, onu kurgulayıp yeniden anlamlandırmak, ya da yetinmeyip varolanı andıran yeni bir dünya yaratmak insanın en belirgin özelliğidir. İnsanın en temel özgürlüğü budur, düş kurar, hayalinde olmadık şeyler canlandırır, rüya görür, tasarlar, kurgular, yeniden oluşturur. Şair ise kelimelere farklı dünyalar kuracak biçimde can verir.

BENİ AĞIRLA

Tülin Çetinkol da bunu yapıyor. Kısa ve özlü şiirler yazıyor. Yalın bir dil, lirik bir söylemle etkileyici bir şiire ulaşıyor. Okuduğumuzda yeniden dönüyoruz dizelere. İlk kitabı Mırıldanmalar Hiçliği'nde de gördüğümüz bu özelliğini daha da geliştirip bir tarz haline getiriyor.

Yazar: Tülin Çetinkol

Şiirden Yayınları

S:52

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