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Günün kitabı: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

İki genç kızın çekişmeli, kıskançlık ve sırlara dolu dostluklarını anlatan bir serüvene hazırlanın…

Özel Haber | 30.04.2018 - 12:07..
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benim olağanüstü akıllı arkadaşım

Kimliğini ısrarla gizleyerek bir efsane olan Elena Ferrante’nin dört ciltten oluşan “Napoli Romanları”, sadece İtalya’da değil tüm dünyada fenomen oldu ve 22 dile çevrildi. Bu seriden ilki “Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım” ise, sürükleyici bir olgunlaşma romanı…

Günün kitabı: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

(Elena Ferrante)

BENİM OLAĞANÜSTÜ AKILLI ARKADAŞIM

Roman, 50’lerde, İtalya’da bir kenar mahallede başlıyor. Unutulmaz bir dostluk hikayesine hazırlanın. Akıllı ve duyarlı iki genç kız, Lenu ile Lila, kıskançlıklar, çekişmelerle, sırlarla ve zorluklarla dolu bir süreçte birbirlerinde teselli bulur.

Buyurgan aileleri ve fakirlikleri hayatlarını öylesine zorlar ki, çocukluk zor geçer. Ancak büyüdükçe, bu iki dost, onlara dayatılan doğruları kendi doğruları olarak kabul etmez. Büyük fedakarlıklar yapmaları gerekse de, iki güçlü kadın olarak tutkularının peşine düşer ve yaratıcı olmak için ellerinden geleni yaparlar…

Sıcak, samimi, güçlü bir hikayeye ortak olmaya hazır olun…

Günün kitabı: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım

Elena Ferrante

Çev.: Eren Yücesan Cendey

Everest Yay.

S.: 360

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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