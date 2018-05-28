Günün kitabı: Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu

Bu kitapta, Bradbury, Lem ve Saint-Exupery karıştıktan sonra üzerine bir tutam Kafka eklenmiş de size tadını çıkarmak kalmış. Tuhaf biçimde ikna edici ve her cümlesiyle inanılmaz ilgi çekici bir roman…

(Jaroslav Kalfar)

BİR ASTRONOTUN SONSUZ YOLCULUĞU

Jakub Prochazka, çocuk yaşta öksüz kalır; Çek kırsalında, dede ve ninesinin yanında büyür. Jakub, kendi halinde bir bilim insanı olur ve kendisine Çek Cumhuriyeti’nin ilk astronotu olması teklif edilir.

Chopra adlı, Venüs ve dünya arasında bir yerlerde ortaya çıkan bulut, gökyüzünü mora boyar. Jakub, tek kişilik tehlikeli bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuk, hem onu bir kahraman yapacak, hem de babasının günahlarıyla yüzleşmesine fırsat verecektir. Bu karar onu o kadar etkisi altına alır ki, hayatının aşkı Lenka’yı bile geride bırakacaktır…

Derin Uzay, Jakub’u karşılar. Uzaylı bir örümcekle dostluk da kurar. Bakalım Jakub görevini tamamlayıp geri dönebilecek; dahası Lenka’yla ikinci bir şans yakalayabilecek mi?

Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu

Jaroslav Kalfar

Çev.: Gökay Sıra

İthaki Yay.

S.: 304

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Damla Karakuş

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