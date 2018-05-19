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Günün kitabı: Bir Sırrım Var

Polisiye meraklılarına Tess Gerritsen’in verecek bir sırrı var.

Özel Haber | 19.05.2018 - 15:45..
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Günün kitabı: Bir Sırrım Var

bir sırrım var

“Bir Sırrım Var”, Gerritsen’in en iyi kitaplarından biri olarak değerlendiriliyor. Birbiri ile hiç ilgisi yokmuş gibi görünen iki cinayetten yola çıkarak aktardığı bu hikaye, bir sırdan doğan gerçeklikle yüzleşerek masum insanların da hayatını tehdit etmeye başlıyor…

Günün kitabı: Bir Sırrım Var

(Tess Gerritsen)

BİR SIRRIM VAR

Biri korku filmi yapımcısı genç bir kadın, diğeri bekar bir muhasebeciye ait olan iki ceset bulunur ve bu iki cinayeti birbirine bağlayan tek bir kanıt yoktur. Cesetlerin ölüm sebebinin ne olduğu da belli değildir. Adli tabip Maura Isles, bu iki cinayet arasında bir bağ olduğunu düşündüğünü bildirince dedektif Jane Rizzoli de araştırmalarını buna göre şekillendirir.

Rizzoli araştırdıkça sırlar aralanır. Ancak uzun süre saklı kalan sırlar, ortaya çıkarken biraz fazla gürültü koparır. Tam katil köşeye sıkıştırıldığında bu kez bu sır, başka masumların hayatını tehdit etmeye başlar…

Merak, insanın içini nasıl da kemirir. Bu sırrı keşfetmeye hazır mısınız?

Günün kitabı: Bir Sırrım Var

Bir Sırrım Var

Tess Gerritsen

Doğan Kitap

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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