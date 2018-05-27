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Günün kitabı: Deli Doktorları

Dr. Jefferey A. Lieberman, psikiyatrinin bilinmeyen öyküsünü sıra dışı ve aydınlatıcı bir kitapla açığa çıkarıyor.

Özel Haber | 27.05.2018 - 16:55..
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Günün kitabı: Deli Doktorları

deli doktorları

Psikiyatristlerden halk arasında hep ne diye bahsedilir bilirsiniz; onlar birer deli doktorudur. Şimdi bu kehanetin açıklanma zamanı!

Birçok özel isim, akıl hastalığına biyolojik bir açıklama getirmek için çok çaba gösterdi. Ancak bunlar nihayetinde beyhude çabalar olmuş. Örneğin Freud, çabaların beyhudeliğini anlayıp psikanalizi kurmuş…

Peki bu iki yüz yıllık tarihte neler olmuş?

Günün kitabı: Deli Doktorları

(Dr. Jefferey A. Lieberman)

DELİ DOKTORLARI

Lieberman, psikiyatrinin sözde ve mistik bir bilim olarak doğduğunu kavradığında, yeni yetmelik çağından yetişkinliğine dek onun izini sürüyor.

Bu kitapta psikiyatrinin geçmişten bugüne dek geçirdiği süreçte, akıl hastalıklarının sebebini bağırsaklarda arayan doktorları, psikiyatri biliminin kendisine karşı kutuplaşanları tanıyacak ve birçok ilginç vakaya tanıklık edeceksiniz. Sigmund Freud, Alfred Adler, Eric Kandel gibi dahi isimler ve çalışmaları da öykünün başkahramanlarından olacak…

Psikiyatrinin tarihini modern bir hikaye tadında okumaya hazır mısınız?

Günün kitabı: Deli Doktorları

Deli Doktorları

Dr. Jefferey A. Lieberman

Çev.: Funda Sezer

Say Yay.

S.: 3921

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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