Günün kitabı: Deli Doktorları

Psikiyatristlerden halk arasında hep ne diye bahsedilir bilirsiniz; onlar birer deli doktorudur. Şimdi bu kehanetin açıklanma zamanı!

Birçok özel isim, akıl hastalığına biyolojik bir açıklama getirmek için çok çaba gösterdi. Ancak bunlar nihayetinde beyhude çabalar olmuş. Örneğin Freud, çabaların beyhudeliğini anlayıp psikanalizi kurmuş…

Peki bu iki yüz yıllık tarihte neler olmuş?

(Dr. Jefferey A. Lieberman)

DELİ DOKTORLARI

Lieberman, psikiyatrinin sözde ve mistik bir bilim olarak doğduğunu kavradığında, yeni yetmelik çağından yetişkinliğine dek onun izini sürüyor.

Bu kitapta psikiyatrinin geçmişten bugüne dek geçirdiği süreçte, akıl hastalıklarının sebebini bağırsaklarda arayan doktorları, psikiyatri biliminin kendisine karşı kutuplaşanları tanıyacak ve birçok ilginç vakaya tanıklık edeceksiniz. Sigmund Freud, Alfred Adler, Eric Kandel gibi dahi isimler ve çalışmaları da öykünün başkahramanlarından olacak…

Psikiyatrinin tarihini modern bir hikaye tadında okumaya hazır mısınız?

Deli Doktorları

Dr. Jefferey A. Lieberman

Çev.: Funda Sezer

Say Yay.

S.: 3921

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Damla Karakuş

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