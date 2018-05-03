Günün kitabı: Erteleme Sanatı

Siz de her şeyi erteleyenlerden ve bu sebepten eleştirilenlerden misiniz? Peki ertelemenin iyi yanlarını görmeyi ve kendinizi bu şekilde takdir etmeyi düşündünüz mü hiç? Perry, size yeni bir pencere aralıyor…

ERTELEME SANATI

Teslim tarihlerini sürekli unutuyor ya da erteliyor musunuz? Bir iş söz konusu olduğunda kaytarmayı mı seviyorsunuz? Faturaları ödemek yerine internette gezinen veya önemli işler dururken sürekli başka şeylerin peşine mi düşüyorsunuz? Bu kitap hayatınızı değiştirebilir…

Her şeyi ertelediğiniz için kendinizi kötü mü hissediyorsunuz? Böyle hissetmek zorunda değilsiniz. Çünkü yeryüzünde ertelemeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş sizin gibi çok insan var. Şöyle bir baktığınızda ise pek çok şeyin üstesinden gelip nice başarılara imza attıklarını görebilirsiniz.

Kitaptaki önerilere gelince; yapmayı ertelemek en doğal hakkınız…





Erteleme Sanatı

John Perry

Sel Yay.

S.: 118

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]