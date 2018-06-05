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Günün kitabı: Evlilik Meselesi

Bakir İntiharlar ve Middlesex’le adını çağdaş edebiyatın büyük ustaları arasına yazdıran Jeffrey Eugenides, Evlilik Meselesi’nde bize genç ve idealist olmanın, fikirler ve kitaplarla yanıp tutuşmanın coşkusunu hatırlatıyor.

Özel Haber | 05.06.2018 - 17:51..
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evlilik meselesi

Bu kitap, 19. Yüzyılda yaşanmış aşkların artık hikayelerde kalıp kalmadığını sorguluyor ve “yeni bir aşk hikayesi anlatmak mümkün mü”, bunun peşine düşüyor. Çünkü zaman içinde her şeyi değiştiren zaman, evliliklere de dokunuyor…

Günün kitabı: Evlilik Meselesi

(Jeffrey Eugenides)

EVLİLİK MESELESİ

1980’lerde geçen bir süreç bu… İflah olmaz romantik ve edebiyat tutkunu Madeleine Hanna, üniversite bitirme tezinde Jane Austen ve George Eliot’un eserlerinden yola çıkarak Victoria dönemindeki evlilikleri incelemesi gerekiyor. Daha doğrusu Madeleine, artık bu evlilikleri sorguluyor. Kısacası tez konusu Madeleine’nin hayatını ele geçirmiş durumda. O, artık tutkulu, şiddetli ve ıstırap dolu bir aşk öyküsünün kahramanı…

Aşkının diğer ucundaysa bir değil, iki erkek var. Bu iki genç ve Madeleine’nin kurduğu üçgen, üniversite bitse de hemen dağılmaz. Çünkü onlar, gençliğin bitişiyle ve aşkın gerçek doğasıyla yüzleşmek zorundalar.

Çünkü bu bir evlilik meselesi…

Günün kitabı: Evlilik Meselesi

Evlilik Meselesi

Jeffrey Eugenides

Çev.: Solmaz Kamuran

Domingo Yay.

S.: 448

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Damla Karakuş

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