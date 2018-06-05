Günün kitabı: Evlilik Meselesi

Bu kitap, 19. Yüzyılda yaşanmış aşkların artık hikayelerde kalıp kalmadığını sorguluyor ve “yeni bir aşk hikayesi anlatmak mümkün mü”, bunun peşine düşüyor. Çünkü zaman içinde her şeyi değiştiren zaman, evliliklere de dokunuyor…
(Jeffrey Eugenides)
EVLİLİK MESELESİ
1980’lerde geçen bir süreç bu… İflah olmaz romantik ve edebiyat tutkunu Madeleine Hanna, üniversite bitirme tezinde Jane Austen ve George Eliot’un eserlerinden yola çıkarak Victoria dönemindeki evlilikleri incelemesi gerekiyor. Daha doğrusu Madeleine, artık bu evlilikleri sorguluyor. Kısacası tez konusu Madeleine’nin hayatını ele geçirmiş durumda. O, artık tutkulu, şiddetli ve ıstırap dolu bir aşk öyküsünün kahramanı…
Aşkının diğer ucundaysa bir değil, iki erkek var. Bu iki genç ve Madeleine’nin kurduğu üçgen, üniversite bitse de hemen dağılmaz. Çünkü onlar, gençliğin bitişiyle ve aşkın gerçek doğasıyla yüzleşmek zorundalar.
Çünkü bu bir evlilik meselesi…
Evlilik Meselesi
Jeffrey Eugenides
Çev.: Solmaz Kamuran
Domingo Yay.
S.: 448
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Damla Karakuş