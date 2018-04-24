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Günün kitabı: Frida Kahlo – Aşk ve Acı

Tablolarının birçoğunda kendi yüzünden yola çıkan Frida Kahlo’nun yaşam öyküsüyle hazır mısınız?

Özel Haber | 24.04.2018 - 15:56..
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Günün kitabı: Frida Kahlo – Aşk ve Acı

frida kahlo

Hemen her yerde kafasında güllerle görmeye alıştığımız ikonik yüz, Frida Kahlo. Ruhunu kattığı Meksika devrimini doğum günü ilan eden bir marjinal. Hiç doğmamış oğluna bir isim verip, onunla düşlerinde konuşan bir hayalperest…

Bu kitapta savaşçı ruhlu Kahlo ile tanışmaya hazır mısınız?

Günün kitabı: Frida Kahlo – Aşk ve Acı

(Rauda Jamis)

AŞK VE ACI

20. yüzyıl popüler ikonlarından ressam, devrimci ve feminst Frida Kahlo’nun, tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu zamanlarda bile ne hayatından ne de sanatından vazgeçmeyen yönünü, aldatılan kadın imajına da topluma direndiği gibi direnen savaşçı ruhunu “Aşk ve Acı”da iliklerinize kadar hissedeceksiniz.

Hayatında ona acı veren ne varsa üzerine gitti ve onu daha da yüceltti Kahlo. Acı, onun yüzündeydi ve belki de bu sebepten en çok kendisini resmetti. Diego Rivera ile yaşadığı o büyük aşkta, “Senin sevmediklerini de sevdim ben” diyen taraf oldu.

Eserlerini sürrealist olarak tanımlayanlara ise şöyle cevap veriyordu: “Ben sürrealist bir ressam değilim. Asla hayallerimi resimlemedim. Yalnızca kendi gerçeğimi resimledim”.

Kahlo’nun gerçeğinde kendinizden acıklı parçalar bulmaya ve sarsılmaya hazırlanın…

Günün kitabı: Frida Kahlo – Aşk ve Acı

Frida Kalo - Aşk ve Acı

Rauda Jamis

Çev.: Hülya Uğur Tanrıöver

Everest Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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