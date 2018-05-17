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Günün kitabı: Genç Bir Romancının İtirafları

Romancılıkta geçmişi otuz yılı bulmadığından kendini “genç” bir romancı olarak tanımlayan Umberto Eco, felsefeci ve kuramcı kimliğinin yanında genç bir romancı olarak geçirdiği yılları anlatıyor.

Özel Haber | 17.05.2018 - 13:28..
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genç bir romancının itirafları

Ortaçağ uzmanı, felsefeci ve çağdaş edebiyat alanında yetkili bir isim olan Eco, “itiraf” olarak nitelediği bu eserinde, felsefeci ve kuramcı yanını romancılıkla bir arada kullanarak kurmaca yapıtlarındaki verimli sonuçlardan bahsediyor en çok. Kurmaca ve kurmaca dışı arasındaki sınırlarda yaptığı eğlenceli keşifleri paylaşıyor okuruyla. En önemlisi, kendi yaratıcı dünyasında gezindiği yerlerde romanlarını nasıl yazdığının ipuçlarını veriyor…

Günün kitabı: Genç Bir Romancının İtirafları

(Umberto Eco)

GENÇ BİR ROMANCININ İTİRAFLARI

Eco, romancılığı amatör bir uğraş olarak görüyor ve onu asıl mesleği olarak kabul etmiyor. Halbuki çocuk yaşlarda başlamıştır ilk roman yazma denemeleri. Bu kitap ise, romancılığın, Eco’nun en büyük hayallerinden biri olduğunun itirafı niteliğinde. Çünkü Eco, içinde bir yerlerde , kendisinin bile farkında olmadığı bir romancı yaşattığını itiraf ediyor.

İlk romanı “Gülün Adı”nı yazdığındaysa artık 50’lerinde ve işte bu sebepten de genç. Peki bir yazar nasıl yazar? İşte bir yazar olarak Umberto Eco’nun kaleminden nasıl yazdığını,  diğer kurmaca yapıtlarından alıntılarıyla okuyacağız.

Yeni bir dünyayı keşfe hazır mısınız?

Günün kitabı: Genç Bir Romancının İtirafları

Genç Bir Romancının İtirafları

Umberto Eco

Çev.: İlknur Özdemir

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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