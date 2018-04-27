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Günün kitabı: Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik

Ağızlarından çıkan her sözcüğü sanat, edebiyat ve felsefeye bağlayabilen bir çiftten entelektüel evlilik, özgürlük ve ötesi...

Özel Haber | 27.04.2018 - 14:29..
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güzel sanatların bir dalı olarak evlilik

“Evlilik zor zanaat”Evlilik sözcüğünün geçtiği her yerde kurulur bu cümle. Çoğu zaman taraflardan birinin kurban olduğu bir çatışma halidir çünkü. Diğer taraf da kurbanın etkisinde kalır tabii…

Bu kitapta bir çiftin evliliğe bir sanat dalı olarak bakışın ve değerlendirmelerini okuyacaksınız.

Günün kitabı: Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik

(Philippe Sollers - Julia Kristeva)

GÜZEL SANATLARIN BİR DALI OLARAK EVLİLİK

İnsan ömründe bir kere evlenir düşüncesiyle yola çıkılsa da, elbette başarıyla sonuçlanmayan evliliklerin ardından hayat devam edecektir. Ancak bu kitapta her iki tarafın da eşit oluşu tarafından bakacaksınız evliliğe. Hayal edin; her iki taraf da birbirini sürekli olumlu etkileyerek kendi yaratıcı karakterini koruyor.

Burada düzen meraklısı, ama çözülen toplumun kabul etmekte zorlandığı yeni bir aşk sanatı doğuyor.

Her türlü gericiliğe karşı bir sosyal eleştiri ve özgürlüğe düzülen şiirsel bir güzelleme olarak evlilik? Deneyin!

Günün kitabı: Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik

Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik

Philippe Sollers - Julia Kristeva

Çev.: Aysel Bora

Yapı Kredi Yay.

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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