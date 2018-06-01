taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.657
USD
4,5981
EURO
5,3724
ALTIN
191,47
PETR
77,0900

Günün kitabı: Ikigai

Bu kitap, Japonların uzun ve mutlu yaşam sırlarını keşfetmeniz için yazıldı…

Özel Haber | 01.06.2018 - 15:23..
  1. Haberler
  2. Kitap

ıkigai

Ikigai, uluslararası çok satan bir rehber; her günün bir anlam kazanması için var. Uzun yaşamak kısmı bilinmez, ancak mutlu yaşamak keşfedilebilir…

Günün kitabı: Ikigai

(Hector Garcia Francesc Miralles)

IKİGAİ: JAPONLARIN UZUN VE MUTLU YAŞAM SIRRI

Japonlar, felsefeleriyle oldukça ünlü. Hayatlarının her alanında bir felsefe üzerine yaşamak onlar için başlı başına bir yaşam felsefesi. Ikigai de bunlardan biri.

Japonların inancına göre herkesin bir ikigaisi var. Yani bu her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri var anlamını taşır. Bir günü anlamlı bir şekilde başlayıp sonlandırmayı amaçlar.

Bu rehber kitapla kendi ikigainizi keşfedebilirsiniz. Böylece siz de hayatı aceleye getirmeden, ilişkilerinizi sağlıklı ilerleterek, hayatı tutkuyla yaşamayı öğrenecek ve hayata geliş amacınızı bulacaksınız…

Günün kitabı: Ikigai

Ikigai

Hector Garcia , Francesc Miralles

Indigo Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

673
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

465
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

243
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

124
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

61
Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

65
Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

Mehmetçik Kuzey Irak'ta yardım dağıttı

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM