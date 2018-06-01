Günün kitabı: Ikigai

Ikigai, uluslararası çok satan bir rehber; her günün bir anlam kazanması için var. Uzun yaşamak kısmı bilinmez, ancak mutlu yaşamak keşfedilebilir…

(Hector Garcia , Francesc Miralles)

IKİGAİ: JAPONLARIN UZUN VE MUTLU YAŞAM SIRRI

Japonlar, felsefeleriyle oldukça ünlü. Hayatlarının her alanında bir felsefe üzerine yaşamak onlar için başlı başına bir yaşam felsefesi. Ikigai de bunlardan biri.

Japonların inancına göre herkesin bir ikigaisi var. Yani bu her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri var anlamını taşır. Bir günü anlamlı bir şekilde başlayıp sonlandırmayı amaçlar.

Bu rehber kitapla kendi ikigainizi keşfedebilirsiniz. Böylece siz de hayatı aceleye getirmeden, ilişkilerinizi sağlıklı ilerleterek, hayatı tutkuyla yaşamayı öğrenecek ve hayata geliş amacınızı bulacaksınız…

Ikigai

Hector Garcia , Francesc Miralles

Indigo Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

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