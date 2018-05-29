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Günün kitabı: İnsan Dengesi

Eserleri çeşitli dillere çevrilen, Avusturyalı ödüllü yazar Margit Schreiner’den, keder, zaman ve varoluşun sorumluluğu üzerine akıllardan çıkmayacak bir anlatı.

Özel Haber | 29.05.2018 - 18:10..
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Günün kitabı: İnsan Dengesi

insan dengesi

Bir günlükte yazanlar, kaç kişinin hayatını etkileyebilir? Geçmişle hesaplaşmak kaç kişiye düşer ve bu hesaplaşmadan sağ çıkmak mümkün müdür?

Günün kitabı: İnsan Dengesi

(Margit Schreiner)

İNSAN DENGESİ

Orta yaşı çoktan geçmiş bir çift, arkadaşlarıyla, medeniyetten uzak ıssız bir adaya tatil yapmayı planlarlar. Anne babasının uzun yıllardır tanıdığı Sarah, tam yola çıkacakken kapılarında belirir. Bu genç kız onlarla birlikte adaya gider.

Adada, hiç beklenmedik bir zamanda, günlüğünü anlatıcıya açar ev artık geçmişle hesaplaşması gereken tek isim kendisi değildir.

Geçmişinizi Sarah’nın üzeriden sorgulamaya hazır mısınız?

Günün kitabı: İnsan Dengesi

İnsan Dengesi

Margit Schreiner

Çev.: İlknur Özdemir

Yapı Kredi Yay.

S.: 140

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Damla Karakuş

[email protected]

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