Günün kitabı: İnsan Dengesi

Bir günlükte yazanlar, kaç kişinin hayatını etkileyebilir? Geçmişle hesaplaşmak kaç kişiye düşer ve bu hesaplaşmadan sağ çıkmak mümkün müdür?

(Margit Schreiner)

İNSAN DENGESİ

Orta yaşı çoktan geçmiş bir çift, arkadaşlarıyla, medeniyetten uzak ıssız bir adaya tatil yapmayı planlarlar. Anne babasının uzun yıllardır tanıdığı Sarah, tam yola çıkacakken kapılarında belirir. Bu genç kız onlarla birlikte adaya gider.

Adada, hiç beklenmedik bir zamanda, günlüğünü anlatıcıya açar ev artık geçmişle hesaplaşması gereken tek isim kendisi değildir.

Geçmişinizi Sarah’nın üzeriden sorgulamaya hazır mısınız?

İnsan Dengesi

Margit Schreiner

Çev.: İlknur Özdemir

Yapı Kredi Yay.

S.: 140

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