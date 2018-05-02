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Günün kitabı: İnsan Olmak

İlk kez 1983’te yayımlanan ve defalarca baskı yapan bu kitabında Engin Geçtan, insan olmanın insanı düşürdüğü ikilemi anlatıyor.

Özel Haber | 02.05.2018 - 15:02..
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insan olmak

Son 20 yılın sosyal ve maddi değişimleri düşünüldüğünde, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, işte bu sebepten bu kitabın, bugün daha da güncel olduğunu söylenebilir.

Günün kitabı: İnsan Olmak

(Engin Geçtan)

İNSAN OLMAK

İnsan olmak zor iş vesselam; insanı kendi varlığını tanımlayana kadar ikilemlerde bırakıyor. Geçtan da insan olmanın ikilemini, şöyle anlatıyor: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar".

“En uygun uzaklık size ne kadar mesafede?” bu kitap içinizde insanın cevabını bulmasını sağlayacak…

Günün kitabı: İnsan Olmak

İnsan Olmak

Engin Geçtan

Metis Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

[email protected]

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