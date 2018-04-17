Günün kitabı: İyi Baba

“Fargo” dizisinin “Emmy, Pen, Peabody, Critics’ Choice ve Golden Globe” ödüllü senaristi Noah Hawley, bugünün konuğu… 2015’te yayımladığı “İyi Baba”nın ardından 2017’de yine Pegasus Yayınları’ndan “Düşüşe 18 Kala” adını verdiği enfes gerilim romanını çıkarmıştır.

Mükemmel yorumlar almış bu kitapta, bir babanın çocuğunun acısını dindirememenin verdiği yürek sızısının çarpıcı öyküsünü okuyacaksınız. Dram mı, yoksa bir trajedi mi, buna siz karar verecek; ailenize sımsıkı sarılma ihtiyacı duyacaksınız.

İYİ BABA

Kahramanımız Dr. Paul Allen, ikinci eşi ve ailesiyle mutlu bir hayat süren, etrafında saygın bir adamdır. Bir gece yarısı kapısı çalınana kadar da sürecektir bu huzurlu yaşam…

O gece, ABD Başkanlık seçiminin en popüler adayı vurulur. Onu vuran ismin ise Paul’un oğlu olduğu iddiaları, çatılarına bir meteor gibi düşer. Daniel, Paul’un ilk evliliğinden sahip olduğu tek çocuğudur.

Paul, oğlunun bir cinayet işlemeyeceğinden emindir. Ancak yine de nerede yanlış yaptığını aramaya başlar. Bu arayış, nihayetinde bir maceraya dönüşecektir. Bir ebeveyn olmanın getirdiği sorumluluklar, koşulsuz sevgiyi sunma doğallığı sonunda kendini gösterecektir…

İyi Baba

Noah Hawley

Çev.: Ali Sinan Çulhaoğlu

Pegasus Yay.

S.: 384

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Damla Karakuş

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