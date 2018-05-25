Günün kitabı: Küçük Koşucular

Hayat bazen bizi patika yollara sürükleyen bir koşu aslında. Önemli olan sadece sonuca odaklanıp bitiş çizgisine ulaşmak mı; yoksa attığın her adımda etrafında olanları kaçırmadan koşabilmek mi? “Küçük Koşucular”, bu yolu koşarken hayatı nasıl algılamak gerektiğini öğretiyor…

(David Almond)

KÜÇÜK KOŞUCULAR

Liam, yakın arkadaşıyla beraber geleneksel Büyük Kuzey Gençler Koşusu’na hazırlanmaktadır. Şampiyon olmanın hayalini kuran Liam, bir gün antrenman yapmak yerine, annesinin zoruyla yaşlı komşularını ziyarete gider. Bu ziyaret sırasında gördüğü fotoğraflar ve komşusuyla yaptığı lezzetli sohbet, Liam’ın koşusunu daha anlamlı kılacaktır…

Bu kitap, hayat koşusuna yeni başlayan bir çocukla, bitiş çizgisine yaklaşan bir ihtiyarın enfes sohbeti ile sizi sadece hikayenin değil, hayatın da içine çekecek. Kuşak farkı denilen şey, insanların ortak hayalleri ile görünmez olacak. Mutlu anılar biriktirmenin değerini çok iyi kavrayacaksınız…

Küçük Koşucular

David Almond

Çev.: Mine Kazmaoğlu

Günışığı Kitaplığı

S.: 98

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Damla Karakuş

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