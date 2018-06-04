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Günün kitabı: Kurma Kız

Batmakta olan bir dünyada, batmakta olan bir krallığın direniş öyküsü...

Özel Haber | 04.06.2018 - 11:49..
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Günün kitabı: Kurma Kız

kurma kız

Time, Publisher Weekly ve Library Journal tarafından yılın en iyi 10 romanı listesine alınan 12 ödüllü görkemli bir roman, Kurma Kız. Ödüllere doyamayan bu roman, şairane bir sonla bitiyor…

Günün kitabı: Kurma Kız

(Paolo Bacigalupi)

KURMA KIZ

23. yüzyılda geçiyor her şey… Küresel Isınmayla yükselen okyanusla dünya coğrafyasını değiştirmiş… Elbet bu kadarla sınırlı değil. Karbon temelli yakıtlar tükenmiş…

Biyoteknoloji çoktan dünyaya egemen olmuş. Kalori Şirketleri adlı devasa şirketler gıda üretimini kontrol ediyor…

Tüm bunların arasında bir de “kurmalar” adıyla anılan yeni insanlar var. Bacigalupi, aslında sinyallerini bugünden veren bu karamsar geleceğe karşı bizi uyarmanın peşinde. Bunun için de klişelerden uzak bir distopya yaratmış…

Günün kitabı: Kurma Kız

Kurma Kız

Paolo Bacigalupi

Aylak Kitap

S.: 500

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