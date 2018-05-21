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Günün kitabı: Mümkün Ütopya

Değişen zihinler ve dünya üzerine kurulan ütopyaların gerçekliği ne kadar mümkün?

Özel Haber | 21.05.2018 - 19:03..
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Günün kitabı: Mümkün Ütopya

mümkün ütopya

Peşine düşülen her hedef, insan ancak acıdan ve öfkeden sıyrılarak harekete geçtiğinde bir zafer varışına dönüşüyor. Bunu kişisellikten sıyırıp genele vurduğumuzda ise, anlık zaferlerin ötesinde yeni toplumsal ilişkiler biriktiren ve çeşitlendiren kazanım yörüngelerine ihtiyacımız var…

Günün kitabı: Mümkün Ütopya

(Michael Albert)

MÜMKÜN ÜTOPYA

Bu kitabın konusu özetle şu cümle ile tanımlanabilir: “Yeni bir toplum yaratma yolunda aktivist bir “toplumsal değişim ekibi” işe nereden başlayacağını, nihai hedefini ve başlangıç noktasından bitiş noktasına nasıl gideceğini bilemek zorundadır”.

Mümkün Ütopya, yaşanabilir bir toplum için yeni seçenekler, davranışlar ve sonuçlar üzerine yürütülmüş bir çalışmanın ürünüdür. Hayatımızda varlığımızın sebebi ya da aracı olan her bir şeyin irdelenmesi ile yürütülen bu çalışma, “Birbirimiz adına nasıl hareket geçebiliriz?”, “Harekete geçtiğimizde karşılıklı olarak nasıl fayda sağlarız?” gibi soruların cevabını aramaktadır…

Günün kitabı: Mümkün Ütopya

Mümkün Ütopya

Michael Albert

Çev.: Barış Baysal

Kolektif Kitap

S.: 304

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Damla Karakuş

[email protected]

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