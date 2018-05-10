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Günün kitabı: Ne Mutlu Mutlulara

Yazar Yasmina Reza'nın kalema aldığı çağdaş bir insanlık komedisi olan bu kitap ayrıntıları ince ince işleyerek,yaralı insanların öykülerini anlatıyor.

Özel Haber | 10.05.2018 - 09:47..
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Yasmina Reza’nın bu kitabı, adını Borges'in bir cümlesinden alan Ne Mutlu Mutlulara, artık hükmedemedikleri gündelik hayatın girdabına kapılmış on sekiz karakterin art arda söz aldığı çağdaş bir insanlık komedisi.

Günün kitabı: Ne Mutlu Mutlulara

NE MUTLU MUTLULARA

Gelecek hayallerinden vazgeçmiş, arzularını yitirmiş, hayatla yenişemeyen sıradan insanların aşkla, iktidarla, dostlukla, hastalıkla, başarıyla, ölümle, aileyle ilişkilerini kimi zaman derin bir melankoliyle kimi zaman da keskin bir mizahla mercek altına alan Yasmina Reza birbirine değen bu hayatlara sızmış. Duygusal açmazlarıyla yüzleşen her yaştan kadınların ve erkeklerin boy gösterdiği on sekiz kişilik bu orkestrayı ustaca yöneten yazar ritim duygusunu hiç yitirmeden, ayrıntıları ince ince işleyerek bu aksak hayatların ve yaralı insanların öykülerini sarsıcı ve hayret verici bir gerçekçilikle aktarmış.

Ne Mutlu Mutlulara

Yasmina Reza

Çevirmen: Aysel Bora

Can Yayınları

S:152

 

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