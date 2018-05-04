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Günün kitabı: O Laf Hemingway’in Değil

Özdeyiş dedektifi Garson O’Toole; yaygın bir şekilde, farklı isimlere atfedilerek kullanılan özdeyişlerin peşine düşüyor.

Özel Haber | 04.05.2018 - 14:21..
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Günün kitabı: O Laf Hemingway’in Değil

o laf hemingwayin değil

Özellikle sosyal medyanın, hayatımızdaki yerinin çığ gibi büyümesiyle sık karşılaştığımız şeylerden biri de ünlü yazarlardan, şairlerden alıntılar oldu. Ancak sanal dünya insanı yanıltıyor tabii. Bir bakıyorsunuz Mevlana her yerde; her sözün altına Çin Atasözü yazılır olmuş. İşte bu kitap, tüm bu sözlerin peşine düşüyor…

Günün kitabı: O Laf Hemingway’in Değil

(Garson O'toole)

O LAF HEMINGWAY’İN DEĞİL

Bu kitap, sizi, birine ait olduğunu sandığımız bir özdeyişin gerçekte bambaşka birine ait olduğunu ya da sözün zannedildiği kadar afili olmadığını, en eski kaynakları referans alarak belgeleyerek, popüler kültürden tarihe keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

O’Toole, gerçeğin peşine düşen okurlara ilham olmak için geliyor. Sözün kıymetini bir kere daha hatırlatan bu incelikli çalışma bizler için farklı bir deneyim olacak…

Günün kitabı: O Laf Hemingway’in Değil

O Laf Hemingway'in Değil

Garson O'toole

Çev.: Burcu Üyken

Karakarga Yay.

S.: 376

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