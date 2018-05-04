Günün kitabı: O Laf Hemingway’in Değil

Özellikle sosyal medyanın, hayatımızdaki yerinin çığ gibi büyümesiyle sık karşılaştığımız şeylerden biri de ünlü yazarlardan, şairlerden alıntılar oldu. Ancak sanal dünya insanı yanıltıyor tabii. Bir bakıyorsunuz Mevlana her yerde; her sözün altına Çin Atasözü yazılır olmuş. İşte bu kitap, tüm bu sözlerin peşine düşüyor…

(Garson O'toole)

O LAF HEMINGWAY’İN DEĞİL

Bu kitap, sizi, birine ait olduğunu sandığımız bir özdeyişin gerçekte bambaşka birine ait olduğunu ya da sözün zannedildiği kadar afili olmadığını, en eski kaynakları referans alarak belgeleyerek, popüler kültürden tarihe keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

O’Toole, gerçeğin peşine düşen okurlara ilham olmak için geliyor. Sözün kıymetini bir kere daha hatırlatan bu incelikli çalışma bizler için farklı bir deneyim olacak…

O Laf Hemingway'in Değil

Garson O'toole

Çev.: Burcu Üyken

Karakarga Yay.

S.: 376

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