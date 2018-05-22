Günün kitabı: Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos’un başyapıtı olan bu özel kitap, günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü. Yazarlıkta karar kılana kadar, boks antrenörlüğünden muz plantasyonlarında hamallığa kadar birçok iş deneyimleyen Vasconcelos, acının tarifini bir küçük çocuğun kalbinden yapmış ve hepimizin kalbine inceden dokunmuştur…

(Jose Mauro de Vasconcelos)

ŞEKER PORTAKALI

Zeze, çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir. Bu karakter, dokuz yaşında yüzme öğrenirken, bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran yazarın çocukluğundan derin izler taşımaktadır. Şeker Portakalı, hayatın inişli çıkışlı her durumu karşısında çok erken yaşta kalan, büyü sarsıntıların küçük bedenini sardığı Zeze’nin başından geçenlerdir…

Vasconcelos, Şeker Portakalı’nı aslında sadece 12 günde yazar. Ancak bu romanı, 20 yıldan fazla da yüreğinde taşımıştır. Bu romana bir şans verirken en çok bu noktaya dikkat ederseniz, eminim sizi daha çok saracaktır…

Çocukluğunuz yanı başınızda; dönüp bakmayı ihmal etmeyin…

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

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Damla Karakuş

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