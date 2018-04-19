Günün kitabı: Superman’in Son Günleri

Dünya onu ilk kez 1933’te, Jerry Siegel ve Joe Shuster sayesinde tanıdı. Gözlerinden lazer ışını çıkarabiliyor, uçabiliyordu. Olağanüstü güçlere, güçlü nefes ve güçlü işitme özelliklerine sahip bu karakter şimdi son günlerini nasıl geçirecek. “Superman’in Son Günleri” sürükleyici bir macera…

(Doug Mahnke - Mikel Janin - Peter J. Tomasi)

SUPERMAN’IN SON GUNLERİ

Son günleri yaklaşırken Superman, sevdiklerine ve en güvendiği müttefiklerine ulaşarak onlara veda etmek ister. Ancak bu sırada dünya yeni tehlikelerle karşılaşmak üzeredir.

Alevlerle sarmalanmış tehlikeli bir varlık, Lois Lane ve karşısına çıkan herkese, gerçek Superman’in kendisi olduğunu iddia eder. Görüntüsü ve güçleri itibarıyla Superman’in aynısıdır.

Kahramanımız Superman’in yanında ise, Batman, Wonder Woman, Super Girl vardır ve görünüşe bakılırsa, Superman son savaşını kendisine karşı verecektir.

Yoksa Superman, kendisini evlat edinen Dünya’yı ve sevdiklerini kurtarmaya çalışırken mi ölecek? Sizi içine çekip sürükleyecek bir maceraya hazır olun.

Superman'in Son Günleri

Peter J. Tomasi - Mikel Janin - Doug Mahnke

Çev.: Anıl Bilge

Yapı Kredi Yay.

S.: 200

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Damla Karakuş

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