Günün Kitabı: Titanic'in Batışı

Daha çocuk yaşta, Avrupa'yı kana bulayacak bir savaş için askere alınan Enzensberger, eserlerinde savaşı ve sömürüyü uzun yıllar boyunca eleştirdi. Titanic'in Batışı, bu sürecin sonunda yapılmış sahici bir öz eleştiriyi, ve çağımızda umutsuzluğun buzdağına çarpmış insanlık ideallerini olağanüstü bir dille okura taşıyor.

İNSANLIK DESTANI

Parlamento dışı muhalefetin kurucularından olan Enzensberger, Titanic’in Batışı’nda içinde yaşadığı toplumun umutsuzluğunu dile getirmeye çalışmıştır. Kitap uygarlığın bir tarihçesini verirken, aynı zamanda bir özeleştiridir de. Titanic’te hissedilen yılgı, ancak büyük duyarlılığı olan bir ozanın başarabileceği bir dil ve teknikle anlatılmıştır. Bu açıdan kitaba bir insanlık destanı demek abartı olmaz.

Yazar: Hans Magnus Enzensberger

Çevirmen: Sezer Duru

Alfa Yayıncılık

S:145