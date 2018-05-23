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Günün kitabı: Uzaktan Kumandalı Kız

Bu kitapla, hayallerin yeniden bedenlenme sürecine tanık olacaksınız…

Özel Haber | 23.05.2018 - 13:58..
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Günün kitabı: Uzaktan Kumandalı Kız

uzaktan kumandalı kız

Alice B. Sheldon, 1967’de “James Tiptree Jr” adıyla bilimkurgu yazmaya başladı. Kimse onun bir kadın olduğunun farkında değildi. Bu durum ortaya çıktığında ise, kimse şaşkınlığını gizleyemedi. Tiptree, “Ursula K. Le Guin”in de deyimiyle, üslupta erkek ile kadının ne olduğunu belirleyen sınırları yerle bir etmişti ve herkes, yazarı, ancak takdir edebilirdi…

Günün kitabı: Uzaktan Kumandalı Kız

(James Tiptree Jr)

UZAKTAN KUMANDALI KIZ

P. Burke, kendi halinde sakin bir kızdır. Ancak hastalığından dolayı fiziksel olarak fazlasıyla deforme olmuştur. Kendini ziyadesiyle çirkin hissedip, giderek içine kapanırken hiç beklemediği bir anda hayatının fırsatıyla karşılaşır.

Ütopik gerçeklerin kitabında, P. Burke’nin eline bir tanrı olma fırsatı geçer. Üstelik insan elinin ürettiği en güzel canlılardan biri, Delphi olarak. P. Burke’nin, kilometrelerce öteden kumanda ettiği Delphi, şöhret basamaklarını hızla tırmanmaya başlamış, dünyayı sarsıyordur. P. Burke, yaşama geliş amacını bulduğunu hissetmeye başlamıştır; her şey yolundadır. Ta ki bu sahte bedeni fazla benimseyip aşık olana kadar…

Bu kitap sizin de hayallerinizi besleyecek…

Günün kitabı: Uzaktan Kumandalı Kız

Uzaktan Kumadalı Kız

James Tiptree Jr

Çev.: Begüm Kovulmaz

İthaki Yay.

S.: 72

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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