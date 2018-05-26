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Günün Kitabı: Yeraltı Demiryolu

İlk romanı ‘Asansör’le New Voices Ödülü’nü alan Colson Whitehead, ödüllere doymayan Yeraltı Demiryolu kitabı ile ilham verici bir mücadele öyküsü anlatıyor…

Özel Haber | 26.05.2018 - 16:19..
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Günün Kitabı: Yeraltı Demiryolu

yeraltı demiryolu

Eleştirmenlerden tam not alan, çok satanlar listelerinde aylar boyunca bir numarada kalan ve ödüllere doymayan Yeraltı Demiryolu, Sefiller’den Sevilen’e uzanan bir yelpazede yer alan engin çağrışımlarıyla son yılların en önemli ve en çok ses getiren kitaplarından biri…

Günün Kitabı: Yeraltı Demiryolu

(Colson Whitehead)

YERALTI DEMİRYOLU

Dünyada bir başına kalmış bir kadının, Cora’nın dünyaya kafa tutma öyküsü bu; öldürmeyip güçlendiren darbelerin, birer nişan gibi taşınan yara izlerinin ve zamanı gelince ya ödenen ya da ödetilen bedellerin öyküsü…

Öyle bir öykü ki, çağın karanlığında pırıl pırıl parlıyor ve dört bir yanı saran kötülüğün bataklığında kaybolan ruhlara kuzey yıldızı misali yön gösteriyor.

Sarsıcı bir hikayeyle ödenen bedellerin çemberine girmeye hazır mısınız?

Günün Kitabı: Yeraltı Demiryolu

Yeraltı Demiryolu

Colson Whitehead

Çev.: Begüm Kovulmaz

Siren Yay.

S.: 334

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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