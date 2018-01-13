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Gupse Özay: Aşık olduk ne yapalım yani

Gupse Özay, sık sık 'yakışmıyorsun' şeklinde yorum aldığı aşkı Barış Arduç ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 16:40..
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Oyuncu Gupse Özay, verdiği bir röportajda yakışıklılığıyla genç kızların gönüllerinde taht kuran sevgilisi Barış Arduç ile ilgili soruları açık yüreklilikle yanıtladı.

Gupse Özay: Aşık olduk ne yapalım yani

"ÖZGÜVENLE İLGİSİ VAR"

Doğallığıyla dikkat çekip sık sık Barış Arduç'a yakışmıyor yorumunu alan Gupse Özay,  "Kız çocuklarına doğal görünmekten korkmamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Özgüvenle de ilgisi var. Tüm genç kızlara sesleniyorum: Her zaman biblo gibi olmak, kusursuz görünmek zorunda değilsiniz." dedi.

Gupse Özay: Aşık olduk ne yapalım yani

"AŞKIN ÇİRKİN GÜZEL DİYE BİR HESABI OLMAZ Kİ"

"Bu kadar beğenilen bir erkekle birlikte olmak sinir bozucu oluyor mu?" sorusuna Gupse Özay, "Popüler olduğu için değil ama sürekli ilişkimizin merak uyandırması, konuşulması sinir bozucu. Stres yaratıyor. Aşkın çirkin/güzel, popüler/değil diye bir hesabı olmaz ki...Öyle denk geldi ve aşık olduk. Ne yapalım yani. Mutlu, aşık ve başarılıysan, karşıdaki mutsuz ve bedbaht bir insan için rahatsız edici olabiliyorsun." şeklinde yanıt verdi.

Gupse Özay: Aşık olduk ne yapalım yani

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