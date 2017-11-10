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Gupse Özay: Barış'la Elçin'i ben de yakıştırıyorum

Barış Arduç ile Gupze Özay 2014’te ‘Deliha’ filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu. Üç yıldır da aşk yaşıyorlar.

10.11.2017 - 07:47
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Gupse Özay: Barış'la Elçin'i ben de yakıştırıyorum

Barış Arduç önceki akşam başrolü Elçin Sangu ile paylaştığı ‘Mutluluk Zamanı’ filminin Levent, Kanyon AVM’deki galasındaydı.

Gupse Özay da ‘Deliha 2’nin setinden çıkıp geldi. Başarılı oyuncu, “Rolüm için tam 23 kilo aldım. Verirken ne yazık ki zorlanacağım” dedi.

Gupse Özay: Barış'la Elçin'i ben de yakıştırıyorum

"HABERLERİ CİDDİYE ALMADIM"

Haberciler Gupse Özay’a “Sevgiliniz Barış Arduç ile Elçin Sangu’nun çekimler sırasında bir otelde aynı odada kaldıkları iddia edildi. Duyunca ne yaptınız?” diye sordu.

Gupse Özay dedikoduya kızmadan, sinirlenmeden olgunlukla cevap verdi: “Ciddiye almadım. Öyle haberlerin çıkması doğal. Çünkü film yaptılar ve birbirlerine çok yakışıyorlar. Ben bile yakıştırıyorum.”

Bu arada Barış Arduç ile Elçin Sangu’nun öpüşme sahneleri çok konuşuluyor.

Gupse Özay: Barış'la Elçin'i ben de yakıştırıyorum

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