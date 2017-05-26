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Gupse Özay'a takipçisinden çirkin mesaj

Oyuncu Gupse Özay, takipçisinden gelen sevimsiz mesajı paylaştı.

26.05.2017 - 11:02
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Gupse Özay'a takipçisinden çirkin mesaj

Geçtiğimiz günlerde kedisini kaybeden Gupse Özay - Barış Arduç çifti, kedilerinin bulunması için sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlar yaptı.

Gupse Özay'a takipçisinden çirkin mesaj

"OĞLUMU BULUN"

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla hayranlarından ve komşularından 'oğlum' dediği kedisini bulmasını isteyen Özay, bu girişimlerinden sonuç alamadı.

"KEDİ BU GEBERİR GİDER"

Takipçilerinden birinin fotoğrafın altında; "Karnında mı taşıdın aylarca acı mı çektin amma abarttın. Kedi seversin sonra geberir gider..." şeklinde yaptığı yoruma sinirlenen oyuncu, bu yorumu yine Instagram hesabında paylaşara "Hey gidi vicdan" yorumunda bulundu.

Gupse Özay'a takipçisinden çirkin mesaj

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