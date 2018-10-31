Gurbetçi dedesinin pozlarını yıllar sonra aynı yerde verdi

Hukuk fakültesinden bu yıl mezun olan ve 4 yılda otostopla 45 ülkede yaklaşık 300 şehir gezen 24 yaşındaki gezgin Zaferullah Yıldırım, kendisini "tam zamanlı gezgin, yarı zamanlı öğrenci" olarak tanımlıyor.

INTERRAIL İLE ŞEHİRLERİ BULDU

Görmediği ülkeleri gezme arzusuyla otostopla 2015 yılında Filistin'e yaptığı ilk ziyaretinden bu yana gezmeye devam eden Yıldırım'ın bu seferki gezisi ise onun için çok özel bir yeri olan dedesinin yıllar önce çalışmak için gittiği Stuttgart oldu.

Dayısının flash belleğinde dedesi Dursun Ali Yıldırım'ın Stuttgart'ta çekilmiş fotoğraflarını bulan Yıldırım, bu fotoğrafları sosyal medya uygulaması Facebook'taki "Interrail Türkiye" grubundan paylaşarak, hangi şehre ait olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine dedesinin fotoğraf çektirdiği yerleri gezmek amacıyla İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte yola çıkan Yıldırım, otostopla 8 ülke gezdikten sonra Almanya'ya ulaştı. Yıldırım, dedesinin yıllar önce bulunduğu yerlerde aynı pozları vererek fotoğraf çekilirken, duygu dolu anlar yaşadı.

TAM ZAMANLI GEZGİN, YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, 4 yılda 45 ülke ve yaklaşık 300 şehir gezdiğini belirterek, kendisini "tam zamanlı gezgin yarı zamanlı öğrenci" olarak tanımladığını ifade etti.

Dayısına ait bir flash belleği kurcalarken içinde dedesinin fotoğraflarını gördüğünü dile getiren Yıldırım, "Dedemin fotoğraflarını dayımın flash belleğinde şans eseri gördüm ve hemen telefonuma aktardım. Ardından Facebook üzerinden 'Interrail Türkiye' grubuna atarak, bu fotoğrafların nereye ait olabileceğini sordum. Stuttgart olduğunu söylediler. Ardından arkadaşımla beraber İstanbul'dan otostopla çıkarak, Stuttgart'a kadar geldim." diye konuştu.

TARİHİ DOKU KORUNDUĞU İÇİN YAPILAR KOLAY BULUNDU

Yıldırım, bu seyahati Avrupa turu olarak planladıklarını fakat arkadaşına mutlaka Stuttgart'a uğramaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Stuttgart'a giderek, dedesinin fotoğraflarının olduğu yerlerde aynı pozları vererek fotoğraf çektirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dedem zamanında Stuttgart'ta bir otomobil fabrikasında çalışmış. Fotoğrafların hepsi dedemin vefatından 10 yıl öncesine ait. Dedemin de vefatından 20 sene geçtiğini göz önüne alırsak, fotoğraflar yaklaşık 30 yıllık. Fotoğrafları tekrardan çekmek için mekanları bulmak çok zor olmadı. Tarihi yapı aynen korunduğu için aradığımız yerleri avucumuzla koymuş gibi bulduk. Bunun yanı sıra amacımız Avrupa şehirlerinde müzik yaparak, masraflarımızı çıkartmak ve eğlenceli vakit geçirmek."

Dedesinin Stuttgart dışında da bazı Avrupa şehirlerinde fotoğrafları olduğunu fakat yerler belirgin olmadığı için oralara gidemediğini belirten Yıldırım, Rusya'dan Hindistan'a, Kazakistan'dan Sri Lanka'ya ve Avrupa'da birçok ülkeye otostopla seyahat gerçekleştirdiğini anlattı.

"FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM"

Dedesinin 2000 yılında vefat ettiğini, hayatta olsaydı kendisiyle gurur duyacağını aktaran Yıldırım, "Fotoğrafları çekilmeden önce fotoğrafların ait olduğu yerlere gidince nasıl bir duygu hissedeceğimi bilmiyordum. Fotoğrafları çektirmeye başlayınca çok duygulandım ve kendimi tutamadım. Dedemin bir zamanlar oralardan geçmiş olmasını düşünmek bile beni heyecanlandırmaya yetti de arttı." diyerek duygularını dile getirdi.

Avrupa gezisine arkadaşı olmadan devam edeceğini belirten Yıldırım, belirli bir plana göre hareket etmediğini, içinde İskandinavya'yı ve Kuzey Işıkları'nı görme isteğinin uyandığını fakat hava soğuk olduğu için kararsız olduğunu söyledi.

Zaferullah Yıldırım, "İnsanların sadece kendilerine olan inancını artırması gerektiğini düşünüyorum. Korkularımızı yenerek, bu yola çıkmamız ve hayallerimizin peşinden koşmamız gerekiyor." dedi.

Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya ve Kosova'yı gezerek Almanya'ya ulaştığını ifade eden Yıldırım, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'ya da gitmek istediğini sözlerine ekledi.