taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7299
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Gurbetçi Hüseyin Kurt saldırı anını anlattı

Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt, Hollanda polisi tarafından coplandı, polis köpeği tarafından bacağından ısırıldı.

12.03.2017 - 20:37
  1. Haberler
  2. Gündem

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan Hüseyin Kurt, o anları anlattı.

Gurbetçi Hüseyin Kurt saldırı anını anlattı

KANLAR İÇİNDE YERDE YATTIK

Ağabeyi ile en önde durduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Polisler bir anda bize saldırmaya başladı ve coplarla vurdu. Cop darbesi yedikten sonra yere düştüm. Ben yerde iken Hollanda polisi köpeğe 'Tut' komutunu verdikten sonra köpek baldırımdan ısırdı. İlk olarak polisler copla abime vurdular ve yere yıkıldı. Yerdeyken gözleri açıktı ama bayılmış gibi gözüküyordu çünkü sorularımıza cevap vermiyordu. Abimle birlikte yan yana 20 dakika boyunca kanlar içinde yerde kaldık."

Gurbetçi Hüseyin Kurt saldırı anını anlattı

TEKRAR BİR GÖSTERİ OLSA YİNE KATILIRIZ

Kendilerinin Erasmus hastanesine sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını ve sabah altıda taburcu olduklarını belirten Kurt, "Rotterdam Başkonsolosu'muz Sadin Ayyıldız bize sahip çıkarak telefonla aradığı için ondan Allah razı olsun. Tekrar bir gösteri olsa yine katılırız." diye konuştu.

Gurbetçi Hüseyin Kurt saldırı anını anlattı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

Türklere saldıran Hollanda polisi yere serildi

339
Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

Bakan Kaya Hollanda polisi eşliğinde Almanya'ya gitti

397
Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

Çölaşan, bakanlarımızın hakarete uğramasından mutlu oldu

400
Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

207
Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale

326
Çavuşoğlu: Özür yetmez, karşılığı olacak

Çavuşoğlu: Özür yetmez, karşılığı olacak

201
Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

Devlet Bahçeli'den Avrupa'da oturma eylemi talimatı

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM