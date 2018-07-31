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Gurbetçi turistler 2017'ye fark attı

Gurbetçiler tatil için yine Türkiye'yi tercih etti. Son 1 ayda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 727 bin Türk giriş yaptı.

DHA | 31.07.2018 - 23:14..
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Gurbetçi turistler 2017'ye fark attı

Avrupa'daki yaşayan vatandaşlarımız, tatil için Türkiye'yi tercih etmeye devam etti. Edirne Valisi Günay Özdemir, "Bu Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı." şeklinde konuştu.

BÖLGEDE ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Edirne esnafının da turistlerden memnun olduğunu belirten Özdemir, "Vatandaşlarımıza Edirne'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'deki tarihi turistik yerleri gezip, burada dinlenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Edirne'ye gelen misafirlerimiz memnun olmaya başladı. Esnaflarımız da bu konudan memnun." dedi.

Gurbetçi turistler 2017'ye fark attı

111 BİN KİŞİLİK ARTIŞ VAR

Vali Günay Özdemir, "Bunlarla beraber bu sene Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 616 bin civarındaydı. Bu yıl oldukça arttı. Böyle olmasına rağmen herhangi bir yoğunluk, yığılma görmedik." ifadelerini kullandı.

Gurbetçi turistler 2017'ye fark attı

GENELDE 3 AYDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLENDİ

Buna göre turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2 çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30.1 artarak 7 milyar 44 milyon 591 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 84.7’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 15.3’ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

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