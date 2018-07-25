Gurbetçiden köyüne kütüphane

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'da işçi olarak çalışan babasının yanına annesi ve kardeşleriyle giden 37 yaşındaki Hasan Kuyuldar, kardeşi Hüseyin ile birlikte merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin Ilıca köyündeki çocukları okumaya teşvik etmek için okuma salonu kurmayı kararlaştırdı.

"SİZİN SESİNİZ"

Ancak geçen yıl kardeşi Hüseyin'in Fransa'nın Mulhouse kentinde piknik yaparken düştüğü nehirde boğulması üzerine proje yarım kaldı. Hasan Kuyuldar, bunun üzerine başta köyün ileri gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen Zazaca "Veng Şıma (Sizin sesiniz)" adını taşıyan kütüphaneyi açtı.

EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Yaşlıların tepkisi dolayısıyla ilk başlarda boş kalan kütüphane, en çok kitap okuyana bisiklet sürme, uçurtma hediye etme ile meyve suyu ikram edilmesiyle çocukların kütüphaneye yönelmesi sağlandı. Çocuklar hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

MİLLET KIRAATHANESİ MEMNUNİYETİ

Hasan Kuyuldar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde kütüphanenin yer aldığı Millet Kıraathanesi projesini hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"OKUYAN İNSAN KÖTÜLÜK YAPMAZ"

Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu vurgulayan Hasan Kuyuldar, "Gençlerimizi kahvehane ortamından, oyun salonlarından ve sosyal medyadan alıp gerçek kitapla tanıştırmamız lazım. Çünkü okuyan bir toplumun hayata bakış açısı farklı olur. Okuyan bir insan kötülük yapmaz." diye konuştu.

7 BİN 100 KİTAP OKUNDU

Ilıca Mahallesi Muhtarı Suphi Korkut ise açılan kıraathanenin bütün köyler için örnek proje niteliği taşıdığını söyledi.

Bu sayede çocuk ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandığını vurgulayan Suphi Korkut, "Çocuklarımız kitap okuyarak zaman geçiriyor. 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu. Okuyucularımızın çoğu 15 yaş ve altı." dedi.

"ÇOCUKLAR OKUMAYA TEŞVİK EDİLİYOR"

Köy sakinlerinden Abdulhakim Korkut ise köyde kütüphane açılmasının takdire şayan bir davranış olduğunu aktardı.

Çocukların ve gençlerin kitapla buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdulhakim Korkut, "Çocukları kitap okumaya teşvik etmek için farklı etkinlikler yapılıyor. Bisiklete binme, pikniğe götürme ve uçurtma hediye edilerek çocuklar okumaya teşvik ediliyor." şeklinde konuştu.

30 DAKİKA BİSİKLET SÜRME KEYFİ

Kütüphane sorumlusu Barış Korkut, kitap okumaya gelen öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunduklarını ifade ederek, "Kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocukların günlük 30 dakika bisiklete binmesini sağlıyoruz. Bu bisikletler de hayırseverler tarafından bağışlandı. Kütüphanede uzun vakit geçiren çocuklara kek ve meyve suyu veya uçurtma, oyuncak araba hediye ediyoruz." dedi.

ÇOCUKLAR MEMNUN

Çocuklardan Elif Bulut da "Burada oynuyoruz, kitap okuyoruz ve bisiklete biniyoruz" derken, Berat Toker ise "Her gün kütüphaneye geliyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum, bisiklete biniyorum." şeklinde duygularını aktardı.