Gurbetçiler geçen yıl 6 milyar dolarlık tatil yaptı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) raporundan yapılan derlemeye göre, Türkiye'yi geçen yıl yurt dışından 31 milyon 365 bin 330 kişi (Gaziantep, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa sınır kapılarından Suriyeli girişleri hariç) ziyaret etti. Bu rakamın 6 milyon 99 bin 924'ünü yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'ye tatil amacıyla gelen Türkler oluşturdu.

GURBETÇİ SAYISI ARTTI

Geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden gurbetçi sayısı, 2015 yılına göre 74 bin 554 kişi artı. 2015 yılında Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı 6 milyon 25 bin 370 kişi olmuştu.

Geçen yıl yaklaşık 22,1 milyar dolar olarak hesaplanan turizm gelirinin 16,1 milyar doları yabancıların, 6 milyar doları da gurbetçilerin harcamaları oldu. Toplam ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 705 dolar olarak hesaplandı. Yabancı ziyaretçi ve gurbetçi olarak ayrıldığında, Türkiye'yi geçen yıl ziyaret eden yabancı turistin kişi başı harcaması 633 dolar, gurbetçinin kişi başı harcaması ise 978 dolar oldu.

GURBETÇİNİN HARCAMASI ARTTI

Gurbetçilerin harcaması 2015 yılına göre, kişi başı ortalama 8 dolar arttı.

2015 yılında Türkiye'yi ziyaret eden, ikameti yurt dışındaki Türklerin kişi başı ortalama harcaması 970 dolar, toplam harcama da yaklaşık 5,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

EN FAZLA GURBETÇİ YAZ AYINDA GELİYOR

Bu arada, gurbetçi en fazla yaz aylarında (temmuz-ağustos-eylül) geldi.

Gurbetçilerin yaz aylarındaki ortalama harcamaları 901 dolar, sonbahar kış dönemindeki ortalama kişi başı harcaması da bin 72 dolar düzeyinde oldu.