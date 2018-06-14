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Gurbetçiler oyunu kullanmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında 7 Haziran’da kurulan sandıklarda bugüne kadar 450 binin üzerinde gurbetçi seçmen oy kullandı.

Haber Merkezi | 14.06.2018 - 09:38..
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, tatillerini Ramazan Bayramı'na denk getirerek oylarını kullanıp tatil yapmaya başladı.

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler seçimlerde oy kullanabilmek için tatillerini erkene aldı.

Gurbetçiler için sandığa davet sürerken, Amerika'da ve dünyanın pek çok noktasında oy verme devam ediliyor.

Gurbetçiler oyunu kullanmaya devam ediyor

PROF. MEHMET ÖZ DE SANDIK BAŞINDA

Oy vermeye giden gurbetçiler arasında Prof. Dr. Mehmet Öz'ün de olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu resmi twitter sayfasında paylaşılan görüntüyle birlikte, "Başkonsolosluğumuzda bugün Dr. Mehmet Öz oyunu kullandı." mesajı da yer aldı.

Gurbetçiler oyunu kullanmaya devam ediyor

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