Gurbetçiler oyunu kullanmaya devam ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, tatillerini Ramazan Bayramı'na denk getirerek oylarını kullanıp tatil yapmaya başladı.

Yurt dışında yaşayan gurbetçiler seçimlerde oy kullanabilmek için tatillerini erkene aldı.

Gurbetçiler için sandığa davet sürerken, Amerika'da ve dünyanın pek çok noktasında oy verme devam ediliyor.

PROF. MEHMET ÖZ DE SANDIK BAŞINDA

Oy vermeye giden gurbetçiler arasında Prof. Dr. Mehmet Öz'ün de olduğu görüldü. Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu resmi twitter sayfasında paylaşılan görüntüyle birlikte, "Başkonsolosluğumuzda bugün Dr. Mehmet Öz oyunu kullandı." mesajı da yer aldı.