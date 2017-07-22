Gurbetçiler tatil için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurda giriş yapan Türk vatandaşlarına "Hoş geldin" demek için böyle bir karşılama yaptıklarını söyledi.

İKRAMLAR YORGUNLUKLARINI GİDERDİ

Edirne'nin tanıtımına katkı sunmak istediklerini vurgulayan Dinar, "Bugünümüzü binlerce kilometreden gelen gurbetçi vatandaşlarımıza ayırdık. Biz bu yaptığımızdan çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızda çok güzel geri dönüşler yaptı. İnsanlarımıza bu ikramları verince yüzlerinde gülümseme oluyor ve binlerce kilometrelik yorgunlukları gidiyor." dedi.

"BU GÜZELİK HİÇBİR YERDE YOK "

Şekerlemeci Arif Meriç de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hem ikramlarla karşılamak hem de Edirne'de kısa bir mola vermelerini önermek için Kapıkule’ye geldiklerini belirterek, "Bizim genlerimizde olan bir paylaşma duygusu var. Biz gurbetçilerimize çeşitli ikramlar yaparken bir vatandaşımız bir dakika diyerek kendisi de bize soğuk içecek ikram etti. Bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok." şeklinde konuştu.