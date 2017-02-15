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Gurbetçiler Türkiye'den ev alıyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa, Amerika ve Avusturalyalı gurbetçiler, Türkiye'den kapış kapış ev satın alıyor.

15.02.2017 - 10:32
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  2. Emlak

Türk gurbetçiler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkelerine sahip çıkarak Türkiye’den gayrimenkul almaya başladı. Gayrimenkul uzmanı Fatih Elibol, “Birçok ülke, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’yi kötü göstermek için uğraştı ancak yabancılar ve Türk gurbetçiler Türkiye’de daha fazla yatırım yapmaya başladı” dedi.

Gurbetçiler Türkiye'den ev alıyor

"ÜLKELERİNE SAHİP ÇIKTILAR"

Türk gurbetçilerin 15 Temmuz’dan sonra ülkelerine sahip çıktığını kaydeden Elibol, “Kendi bütçelerine göre, yaşadıkları ülkelerde yatırım yapmak yerine doğdukları topraklara yatırım yapmayı tercih ettiler. Dolar ve euronun 4 liranın üzerinde seyretmeye de başlamasıyla, önceden 300 bin liraya bir gayrimenkul edinebilirken, şimdi 400 bin liraya daha kaliteli gayrimenkuller edinmeye de başladılar.” diye konuştu.

TALEP VE SATIŞ İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye’den gayrimenkul almak isteyen 600 gurbetçi olduğunu ifade eden Elibol, bu oranın 15 Temmuz öncesine göre yüzde 50 arttığını, Türkiye’den gayrimenkul alan gurbetçi sayısının da iki katına çıktığını söyledi. Sadece Avrupa'daki gurbetçiler değil Avusturalya ve Amerika'dan da talep geldiği belirtildi.

Gurbetçiler Türkiye'den ev alıyor

YABANCILAR DA YATIRIM YAPIYOR

Hain darbe girişiminin ardından birçok ülkenin Türkiye’yi kötü göstermek için uğraştığını belirten Elibol, "Türk insanının duygusallığı, ülkesine bağlılığı ve ülkelerinin istikrarlı olduğunu bilmesinden dolayı ülkede daha fazla yatırım olmaya başladı. Sadece gurbetçiler değil, yabancılar da Türkiye’de yatırım yapmaya başladı. Dış kaynaklı basın, yapmak istediğini başaramadı. Onların istediği şey, Türkiye’yi kötülemekti. Ülkeye yabancı gelişini bitirmekti ancak bunu yüzde 20 oranında bile sağlayamadı. Yabancılar hala ülkemizde yatırım yapmaya devam ediyor. Ruslar hala ülkemizde gayrimenkul alımı yapmaya devam ediyor."

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