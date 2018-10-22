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Gürcan Karakaş yerli otomobille ilgili bilgi verdi

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobil için fazla para harcamadan fark yaratılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 15:49..
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Gürcan Karakaş yerli otomobille ilgili bilgi verdi

Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, ilk kez başında olduğu proje ve bu projenin hedefleri hakkında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı M. Fatih Kacır’ın yönettiği 'Sanayinin Dönüşümü: Yapay Zeka, Robotlar ve Nesnelerin İnterneti' konulu panelde konuşan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş üzerine çalıştıkları projenin büyük bir fırsat penceresi açtığını belirterek, “Fazla harcamadan elimizdeki kaynakları değerlendirerek fark yaratabiliriz” diye konuştu.

"KİMSEYİ KOPYALAMAYA İHTİYACIMIZ YOK"

Gürcan Karakaş, "Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok. Bazıları Japonya bazıları Kore’yi örnek veriyor. Ama bizim bunlara ihtiyacımız yok, çünkü bu ülkelerin yola çıktığı zamanın şartları farklıydı, bugün bambaşka bir zamanda yaşıyoruz. Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz." dedi.

"CEP TELEFONLARINDA YAŞANAN SÜREÇ OTOMOBİLLERİN DE BAŞINA GELECEK"

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Karakaş, "Cep telefonlarında yaşanan süreç kısa bir süre sonra otomobillerin başına gelecek. Yeni bir fırsat penceresi açılıyor ve bütün yeni başlayan oyunculara da yer var. Elimizdeki kaynaklarla ve fazla harcamadan önemli bir fark yaratabiliriz." açıklaması yaptı.

Gürcan Karakaş yerli otomobille ilgili bilgi verdi

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