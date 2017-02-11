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Gürcistan ABD ile savaş eğitim merkezi inşa edecek

Gürcistan Savunma Bakanı İzoria bu yıl içinde ABD ile birlikte savaş eğitim merkezi inşa edeceklerini söyledi.

11.02.2017 - 22:51
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Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Vladimer Çaçibaia ile Almanya'da resmi temaslarda bulunan Gürcistan Savunma Bakanı İzoria, ABD'nin Avrupa'daki 7. Ordu Komutanlığının "Hohenfels Savaş Eğitim Üssü"nü ziyaret etti.

İzoria ve Çaçibaia, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges ve Üs Komutanı Tuğgeneral Antonio Aguto ile görüştü.

Taraflar, görüşmede Gürcistan ile ABD arasında savunma alanındaki iş birliği, savunma yeteneklerini güçlendirme yönünde ABD'nin vereceği destekleri ele aldı.

İzoria, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Korgeneral Hodges ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen yıl iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanında imzalanan 3 yıllık iş birliği memorandumu çerçevesinde, ülkesinin savunma imkanlarını güçlendirmek için yıl içinde yapılacak iş birliği planları hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İş birliği planlarının, Gürcistan'ın savunma hazırlığı programı kapsamında "Hohenfels" gibi bir savaş eğitim merkezinin ülkede inşa edilmesi konularını içerdiğini kaydeden İzoria, "Biz bu programın detaylarını inceledik ve bunun uygulamasıyla ilgili detayların görüşülmesi için Hodges'i Gürcistan'a bekliyoruz. Gürcistan'da bu yıl içinde ABD ile bir savaş eğitim merkezi inşa edeceğiz." dedi.

Korgeneral Hodges da iki ülke arasındaki iş birliğine daha aktif devam edeceklerini söyledi.

Hodges, Gürcistan'da yapılacak savaş eğitim merkezinin inşaat sürecini yerinde görmesi için ilgili heyetin yakında Tiflis'e gideceğini dile getirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ile savunma, güvenlik ve eğitim alanında bir memorandum imzalamıştı.

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