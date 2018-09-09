Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

Merkez Seçim Komisiyonu Basın Sekreteri Ana Mikeladze tarafından yapılan açıklamada başvuruların 26’sının teşebbüs grubu ve 20’sinin ise siyasi partiler tarafından yapıldığı kaydedildi. Mikeladze şu ana kadar yapılan başvurulardan ise 6’sının kabul edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre resmi olarak kayıtlara alınan adaylar ise şöyle;

"Halkın Sesi Birliği Partisinden Mihail Saluaşvili, Yeni Gürcistan-Sivil Platform’dan Zviad Bagdavadze, İşçi Partisi’nden Şalva Natelaşvili, Avrupalı Gürcistan partisinden David Bakradze, Birleşmiş Ulusal Harekat’tan (Yeni Güç İttifakı) Grigol Vaşadze, Özgür Gürcistan Namına Harekat partisinden ise İrakli Gorgadze."

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Ekim’de gerçekleştirilecek.