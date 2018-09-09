taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4113
Euro
7.37495
Altın
1196.251
Borsa
93274.15

Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

Gürcistan Seçim Komisyonu, 28 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylığına 46 kişinin başvurduğunu duyurdu.

İHA | 09.09.2018 - 02:36..
  1. Haberler
  2. Dünya

Merkez Seçim Komisiyonu Basın Sekreteri Ana Mikeladze tarafından yapılan açıklamada başvuruların 26’sının teşebbüs grubu ve 20’sinin ise siyasi partiler tarafından yapıldığı kaydedildi. Mikeladze şu ana kadar yapılan başvurulardan ise 6’sının kabul edildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre resmi olarak kayıtlara alınan adaylar ise şöyle;
"Halkın Sesi Birliği Partisinden Mihail Saluaşvili, Yeni Gürcistan-Sivil Platform’dan Zviad Bagdavadze, İşçi Partisi’nden Şalva Natelaşvili, Avrupalı Gürcistan partisinden David Bakradze, Birleşmiş Ulusal Harekat’tan (Yeni Güç İttifakı) Grigol Vaşadze, Özgür Gürcistan Namına Harekat partisinden ise İrakli Gorgadze."

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

Türkiye-İran-Rusya arasında yerel para birimiyle ticaret dönemi

104
ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık yatırım

53
Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

Bursa'da gelin arabalı soygun girişimi

23
Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

Yunanistan'da Makedonya Yunandır protestoları

7
BDDK'dan swap uyarısı

BDDK'dan swap uyarısı

6
Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

Gürcistan’da 46 kişi Cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu

7
71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

71 yaşında 45. maratonuna hazırlanıyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM