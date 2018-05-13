Gürcistan'da uyuşturucu operasyonlarına tepki

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Tiflis’teki gece kulüplerinde dün gece uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.





GENÇLER PROTESTO DÜZENLEDİ

Öte yandan dün gece gerçekleştirilen operasyon bugün ülkenin çeşitli yerlerinde protestolara yol açtı. Tiflis’teki eski parlamento binası önünde toplanan göstericiler hükümeti gece kulüplerine baskın yaptıkları için eleştirerek, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili’nin ve İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia’nın istifasını ve şiddet sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan hükümet binası önünde toplanan başka bir grup “Uyuşturucuya hayır” şeklinde protestolar atarak ülkedeki uyuşturucu kullanıma protesto etti.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili ise ülkesindeki son gelişmeler hakkında açıklama yapacağını duyurdu.