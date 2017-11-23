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İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

46 kişinin yaşamını yitirdiği Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Çatayev'in, Gürcistan'da yapılan operasyonda öldürüldü belirtildi.

23.11.2017 - 06:21
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İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

28 Haziran 2016'da, saat 21:30 sularında Atatürk Havalimanı'na gerçekleştirilen terör saldırısının planlayıcısı olarak Çatayev suçlandı. Aranan teröristin 2012'den beri DEAŞ’ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ettiği de belirtilmişti.

İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

ÖLDÜRÜLENLER ARASINDA ÇATAYEV DE VAR

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis’in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık verdi. Polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürdü. Operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.

İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

5 YILDIR DEAŞ İLE HAREKET EDİYOR

Çatışmada öldürülen 3 kişinin, Çeçen uyruklu oldukları açıklandı. Öldürülen Çeçenlerden birinin, Atatürk Havalimanı saldırısını organize etmekle suçlanan “Tek Kol” lakaplı Çeçen terörist Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

Türkiye’den kaçak olarak Gürcistan’a geçtiği öne sürülen Çatayev ve adamlarının, Çeçen uyruklu Aslanpek Cebrailov adına kayıtlı daireye yerleştiği öğrenildi. Sağ ele geçirilen kişinin ise daire sahibi olduğu iddia ediliyor.

Çatayev, 2012’den beri DEAŞ’ın elebaşlarından Ömer Şişani ile birlikte hareket ediyor.

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