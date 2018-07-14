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Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

Edirne'de gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne gelen misafirler, pansiyonlar dolu olunca, çadırlarla parklarda, bahçelerde kamp kurdu.

DHA | 14.07.2018 - 12:09..
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Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek için farklı illerden gelenler, Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ile bahçelerde kurdukları çadırlarda yattı.Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

KENTE AKIN

Edirne Belediyesi tarafından Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan dün başladı. Pehlivanlar yaklaşık 33 derecelik sıcak havada güreş tutarken, onları izlemek için Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce güreşsever Edirne'ye akın etti.Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

Yoğunluk nedeniyle şehirdeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Yer bulamayanlar veya otel fiyatları yüksek bulanlar geceyi sokaklarda, mezar taşları sergileme alanları ve Selimiye Camii içerisine çadır kurarak, ya da yanlarına getirdiği battaniye ve yorganları üzerlerine örterek geçirdi. Güreşseverler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güreşleri izlemek için hazırlık yaptı. Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

YEŞİLLİKLERE ÇADIR KURDULAR

Sakarya'dan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelerek Selimiye Camii'nin arkasındaki yeşil alanda çadır kuran Hüseyin Şengöl, "Her sene gelmeye çalışıyoruz. Güreşleri izliyoruz, heyecanlı müsabakalar oluyor. Otellerde yer yok, olursa da fiyatlar bize uymuyor. Çadırda, bahçede, araba da uyuyoruz. Güreş sevgisi dışında sokakta kalmayız. On senedir geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, sabah kalkıp şimdi de güreşleri izlemeye gideceğiz" dedi.Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

Kocaeli'den gelen Aydemir Evcenler de Selimiye Camii çevresinde çadırda kalmayı tercih ettiğini kaydederek, "Sokakta daha rahat ediyoruz. 25 senedir güreşlere geliyoruz. Temiz havada daha rahat. Otellere hiç gitmedim, gerek duymuyorum. Edirne Belediyesi ve emniyeti güvencemizi veriyor. Biz de böyle huzurlu bir şekilde yatıyoruz. Oteller zaten dolu. İlk zamanlar baya mücadele verdik. Bir ay önceden oteller dolu oluyor, bulamıyoruz. Desteklediğimiz pehlivanlar var, onları izleyeceğiz" diye konuştu.

Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

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