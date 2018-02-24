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Gürkan Hacır: Abdullah Gül 'aday olmayacağım' demedi

Gazeteci Gürkan Hacır, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmelerini anlattı.

Haber Merkezi | 24.02.2018 - 14:11..
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Gürkan Hacır: Abdullah Gül 'aday olmayacağım' demedi

Bir dönem Halk TV'de de program yapmış olan Gürkan Hacır, CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına konuk oldu.

Hande Fırat'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda gazeteci Gürkan Hacır, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına değindi.

YİNE MUĞLAK CEVAP

Hacır, Gül'ün seçimlere ilişkin konuşmaktan kaçındığını belirtirken cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna ise, net bir yanıt vermediğini söyledi.

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"PARTİ DEĞİL TOPLUM BEKLENTİSİ"

Gül ile CHP yönetimi arasında Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek gibi nezaket telefonları dışında görüşme olmadığını ileten Hacır, Gül'ün; "SP ile de parti yönetimi katından bir teklif gelmediğini, zaten parti beklentisine göre değil, toplumun genel beklentisi üzerine siyaset yorumlarına devam edeceğini söyledi." diye konuştu.

"AFRİN İÇ SİYASETİ ETKİLİYOR"

Abdullah Gül'ün erken seçim beklentisi içerisinde olmadığını, seçimin planlanan tarihte yapılacağını düşündüğünü söyleyen Hacır, "Afrin harekatının iç siyaseti doğrudan etkilediğini düşünüyor." şeklinde konuştu.

"ABD'Yİ HAYRETLER İÇERİSİNDE İZLİYORUM"

Hacır, Gül ile dış siyaset üzerine de görüşmesini ise şöyle aktardı: "ABD ile ilişkilerimizi sordum, Ankara'da ABD büyükelçisi yok dedim. Gül, 'ABD yönetimi boşluk halinde. Şu an 45 ülkede büyükelçisi yok. Türkiye'ye özgü bir durum değil, bu ABD'deki yönetim zaafiyetine işaret ediyor. ABD ile ilişkiler konusunu da geçmişten günümüze değerlendirdiğimizde ben de hayretler içerisinde izliyorum ve anlaşılabilir bir durum olduğunu düşünmüyorum. ABD, Türkiye'yi nasıl bu kadar karşısına alır, anlamış değilim' dedi." şeklinde anlattı.

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