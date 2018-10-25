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Hacır: CHP sadece İş Bankası hisselerine sahip çıkıyor

Gazeteci Gürkan Hacır, CHP'nin İş Bankası hisselerine gösterdiği önemi Andımız'a göstermemesine vurgu yaptı.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 23:16..
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Hacır: CHP sadece İş Bankası hisselerine sahip çıkıyor

CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuklarından Gürkan Hacır, CHP yönetimini eleştirdi.

CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öğrenci Andı konusunda bir açıklama yapmamasına değinen gazeteci, "Atatürk'ün mirasına sadece 'İş Bankası'nın hisselerini vermeyeceğiz' demekle sahip çıkılmaz" dedi.

Eleştirilerine devam eden Hacır, "Aynı şekilde Andımız'a da sahip çıksaydı. Bir kaç isimden ses çıktı ama üst düzeyden bir açıklama gelmedi." şeklinde konuştu.

Gürkan Hacır'dan Kılıçdaroğlu'na eleştiri VİDEO

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