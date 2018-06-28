1 Olduğu gibi kabul et Aile ve Evlilik Danışmanımız Serhat Yabancı, bu hafta hayatı, kendini ve karşındakini "olduğu gibi kabul etmek" hakkında yazdı.

2 İnşaat maliyetleri arttı İnşaat maliyet endeksi, geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

3 CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

4 Mevlana Müzesi yeni rekora koşuyor Mevlana'nın kabrinin bulunduğu ve geçen yıl Türkiye'de en çok ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesinin ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 6 ayında geçen seneye göre yüzde 32 arttı.

5 Tutuklanan Alman şarkıcı: Karayılan'la film çekiyorduk Tutuklanan Alman vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

6 ABD'de dolu önlemleri Dün İstanbul'da verilen dolu alarmı halkı tedirgin etmiş, araba sahipleri araçlarını yorgan, battaniye ve halılarla korumuştu. Bu durum çokça dalga konusu olduysa da ABD'de yaşananlar daha vahim...