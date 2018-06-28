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CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 16:47..
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CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek

24 Haziran'da gerçekleşen seçimde 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'da vekillik kazandıran Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine istifa çağrısı yapmıştı.

GÜRSEL EROL PARTİDE İSTENMİYOR

CHP Parti Meclisi, Elazığ'dan milletvekili seçilen Gürsel Erol'u kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Karar, parti meclisinde oy kararıyla alındı.

CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek

TUNCELİ'DE TERÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞLE TANINMIŞTI

Gürsel Erol, Tunceli milletvekili olduğu zaman Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesine karşı yürüyüş düzenlemişti.

24 Haziran seçimleri öncesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Tunceli'den değil, Elazığ'dan aday gösterilmişti.

Gürsel Erol: Oturma eylemi başlatacağım VİDEO

CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek

CHP'li Gürsel Erol partiden ihraç edilecek

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