Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlere 1 yıldan fazla bir zaman olmasına rağmen partiler, adaylar konusunda çalışmalarına devam ediyor.

CHP'NİN ADAYLARI BELLİ

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına katılan CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin yerel seçimlerdeki aday profiliyle ilgili şunları söyledi; "Genel Başkanımız adaylarını somutlaştırdı. Çok sayıda, değerli isimler var. Çok kritik seçimler var. Rakip parti bu hesapları yapıyorsa bizde bu hesapları yapıyoruz. Profil, yüzde 49'un kabul edeceği artı yüzde 5'in yüzde 6'nın da evet diyeceği bir pofil."

Gürsel Tekin, CHP'nin aday profilini açıkladı VİDEO

