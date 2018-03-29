Gürsel Tekin: İstanbul'da Erdoğan'ı da yenerim

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net'in konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı konuşulan Gürsel Tekin oldu.

"ERDOĞAN'I DA YENERİM"

Programda Par'ın "AK Parti'nin adayının da Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. Gürsel Tekin aday olursa Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış birini sandıkta devirebilir mi?" sorusuna Tekin "AK Parti'nin adayını çok gereksiz bir tartışma içine sokuyorsunuz. Çünkü AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan'ın kendisi. 2009'da biz Kadir Topbaş'la hiç karşı karşıya gelemedik." cevabını verdi.

Kübra Par'ın "O zaman öyle sorayım "Gürsel Tekin, Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenebilir mi?" sorusuna da Gürsel Tekin "Elbette yeneceğiz, inşallah, hiç merak etmeyin." karşılığını verdi.

Gürsel Tekin: Erdoğan'ı da yenerim VİDEO